Kesinleşmiş hapis cezası olan firari 15 yıl sonra yakalandı | Video

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.M, jandarma tarafından yapılan operasyonda yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Görevleri'nce başlatılan titiz çalışmalar sonucu, Ergani'de 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan M.M.'nin ilçede olduğu tespit edildi. JASAT, yaptığı çalışmalarda, 15 yıldır firari olan M.M.'nin gizlendiği evi belirledi. Ergani Adnan Menderes mahallesinde bulunan söz konusu eve yönelik jandarma timlerince düzenlenen operasyonda, M.M. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerini ardından mahkemeye çıkarılan M.M., tutuklanarak cezaevine konuldu.