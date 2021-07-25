Kibariye'nin bu açıklaması çok konuşuldu | Video
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Kibariye'nin bu açıklaması çok konuşuldu | Video 25.07.2021 | 10:44
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Eşi Ali Küçükbalçık tarafından defalarca aldatılan Kibariye sessizliğini bozdu: "Biz karı koca evde hallediyoruz"