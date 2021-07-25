Video Yaşam Kibariye'nin bu açıklaması çok konuşuldu | Video

Kibariye'nin bu açıklaması çok konuşuldu | Video

Kibariye'nin bu açıklaması çok konuşuldu | Video
25.07.2021 | 10:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Anneleri ölen kedilere French Bulldog cinsi köpek sütannelik yapıyor | Video 02:35
Anneleri ölen kedilere French Bulldog cinsi köpek sütannelik yapıyor | Video 25.07.2021 | 11:19
Planktonlar İzmit Körfezi’ni turkuaz rengine döndürdü | Video 03:13
Planktonlar İzmit Körfezi’ni turkuaz rengine döndürdü | Video 25.07.2021 | 11:19
Otomobile çarptı, hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yapıp gitti | Video 02:42
Otomobile çarptı, hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yapıp gitti | Video 25.07.2021 | 11:19
İlk defa ayı gören vatandaşlardan gülümseten tepki | Video 00:44
İlk defa ayı gören vatandaşlardan gülümseten tepki | Video 25.07.2021 | 11:05
Taksim’de nefes kesen anlar: Polisin hayat kurtaran müdahalesi kamerada | Video 01:47
Taksim’de nefes kesen anlar: Polisin hayat kurtaran müdahalesi kamerada | Video 25.07.2021 | 10:45
300 kiloluk adamın en büyük hayali eşi ve çocuğuyla dolaşabilmek | Video 06:53
300 kiloluk adamın en büyük hayali eşi ve çocuğuyla dolaşabilmek | Video 25.07.2021 | 10:45
Ataşehir'de 15 yolcusu olan Özel Halk Otobüsünün motorunun yandığı anlar kamerada | Video 02:13
Ataşehir'de 15 yolcusu olan Özel Halk Otobüsünün motorunun yandığı anlar kamerada | Video 25.07.2021 | 10:45
Hastanede soygun yaptılar! Soyguna çaldıkları arabayla gitmişler | Video 01:22
Hastanede soygun yaptılar! Soyguna çaldıkları arabayla gitmişler | Video 25.07.2021 | 10:49
Kibariye'nin bu açıklaması çok konuşuldu | Video 00:36
Kibariye'nin bu açıklaması çok konuşuldu | Video 25.07.2021 | 10:44
Behzat Uygur'dan güldüren video! İzzet Yıldızhan'dan 1000 Euro istedi, bakın neler oldu! 01:48
Behzat Uygur'dan güldüren video! İzzet Yıldızhan'dan 1000 Euro istedi, bakın neler oldu! 25.07.2021 | 10:44
Yaşlı kadının altın kolyesini çalan 3 kardeş tutuklandı | Video 01:05
Yaşlı kadının altın kolyesini çalan 3 kardeş tutuklandı | Video 25.07.2021 | 10:45
Rastgele ateş açan motosikletli magandalar mahalleye korku saldı. O anlar kamerada | Video 01:07
Rastgele ateş açan motosikletli magandalar mahalleye korku saldı. O anlar kamerada | Video 25.07.2021 | 10:03
Bahçelievler’de hırsızlık şüphelisine meydan dayağı kamerada | Video 00:30
Bahçelievler’de hırsızlık şüphelisine meydan dayağı kamerada | Video 25.07.2021 | 10:03
Değeri 256 milyon dolar! Dünyanın en büyük süper yatlarından Dilbar, İstanbul Boğazı’ndan geçti | Video 01:45
Değeri 256 milyon dolar! Dünyanın en büyük süper yatlarından "Dilbar", İstanbul Boğazı’ndan geçti | Video 25.07.2021 | 10:03
Kars’ta mest eden gün batımı | Video 02:32
Kars’ta mest eden gün batımı | Video 25.07.2021 | 09:23
Akrabalar arasındaki kavga sokağa taştı: O anlar kamerada | Video 00:46
Akrabalar arasındaki kavga sokağa taştı: O anlar kamerada | Video 25.07.2021 | 09:36
Helin Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu spor yaptı, ilk yorum Hülya Avşar'dan geldi | Video 00:12
Helin Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu spor yaptı, ilk yorum Hülya Avşar'dan geldi | Video 25.07.2021 | 09:37
Yusuf Güney'in taksiciyle tartışması sosyal medyada gündem oldu | Video 05:34
Yusuf Güney'in taksiciyle tartışması sosyal medyada gündem oldu | Video 25.07.2021 | 09:20
Pişkinliğin böylesi! Hırsızlık yaparken unuttuğu telefonunu geri istedi | Video 02:52
Pişkinliğin böylesi! Hırsızlık yaparken unuttuğu telefonunu geri istedi | Video 25.07.2021 | 09:24
Akaryakıt istasyonuna atılan oyuncak el bombası paniğe neden oldu | Video 00:29
Akaryakıt istasyonuna atılan oyuncak el bombası paniğe neden oldu | Video 25.07.2021 | 09:02

Eşi Ali Küçükbalçık tarafından defalarca aldatılan Kibariye sessizliğini bozdu: "Biz karı koca evde hallediyoruz"

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA