Video Yaşam Kılık ve araba değiştirip 1,1 milyonluk kasa çaldılar | Video
Kılık ve araba değiştirip 1,1 milyonluk kasa çaldılar | Video

Kılık ve araba değiştirip 1,1 milyonluk kasa çaldılar | Video

17.05.2022 | 09:50

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Adana’da 3 kişi önce bir giyim mağazasından kıyafet sonra da bir oto galeriden lüks cip çaldılar. Soyguncular daha sonra akaryakıt istasyonundan içinde toplamda 1,1 milyon lira değerinde para ve altın olan çelik kasayı çaldı.

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Adana'da 3 kişi önce bir giyim mağazasından kıyafet daha sonra bir oto galerinden lüks cip çaldı. Soyguncular daha sonra yüzlerine kar maskesi taktıktan sonra ellerine silah alarak bir akaryakıt istasyonuna girdi. Çalışanları ölümle tehdit eden eli silahlı zanlılar, istasyonda içinde 550 bin lira ve 600 gram altın bulunan çelik kasayı çaldı. Polis tarafından güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen şüpheliler tek tek yakalandı. 3 soyguncu tutuklanırken; çalınan cip ve çelik kasa bulundu. Ancak 1 milyon 100 bin lira değerindeki para ve altına rastlanılmadı.

1 MİLYON 100 BİN LİRALIK KASA
Olay, 3 Mayıs gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kar maskeli ve tabancalı 3 şüpheli, akaryakıt istasyonunun yönetim ofisine girdi. Çalışanları silahla tehdit eden şüpheliler, paraların bulunduğu kasanın yerini sordu. Şüphelilerden biri içinde 550 bin lira ve 600 gram altın bulunan çelik kasayı alıp, lüks cipe yükledi. Bu sırada başka bir şüpheli de akaryakıt istasyonunun güvenlik kamera cihazını söktü. Şüpheliler, geldikleri ciple olay yerinden kaçtı.

LÜKS CİP ÇALINTI ÇIKTI
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergâhındaki ve geriye dönük bine yakın kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin M.O. (36), F.U. (24) ile Y.E.E. (25) olduğunu tespit etti. Çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelilerden M.O. ile F.U'nun, 2 Mayıs gecesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Oto Galericiler Sitesi'nden olayda kullandıkları lüks cipi çaldıklarını saptadı. Aracın çalındığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SOYGUN ÖNCESİ KIYAFET HIRSIZLIĞI
Şüphelilerin çaldıkları cipi önce Kabasakal Mahallesi'ndeki boş bir araziye bıraktıkları, soygunu gerçekleştirdikleri sabah yeniden aldıkları belirlendi. Ayrıca M.O. ve F.U.'nun, akaryakıt istasyonuna gitmeden önce Karasoku Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasından kıyafet çaldıkları da tespit edildi. Ekipler, akaryakıt istasyonundaki soygunu gerçekleştiren 3 zanlı ile onlara yardım ettiği belirlenen 5 şüphelinin adresini belirleyip, operasyon için harekete geçti. Ova Mahallesi'ndeki çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

ALTIN VE PARALAR ORTADA YOK
Soygunda kullanılan cipin terk halde bırakıldığı bölgede araştırma yapan ekipler, çelik kasayı parçalanmış olarak ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda para ve altınlara ise rastlanılmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O, F.U. ile Y.E.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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