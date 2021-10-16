'Kim Milyoner Olmak İster’de hikayesiyle herkesi hüzünlendirdi! 'Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda elendi! | Video
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ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Yarışmaya katılan Sirga Asya Varol isimli yarışmacı, hikayesiyle yarışmaya damga vurdu. Yarışmacı ikinci soruda elendi. İşte detaylar!