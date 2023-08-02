Kim Milyoner Olmak İster’de ilgi çeken soru! Senaryo yazan genç yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan tavsiye! | Video
ATV'nin ilgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan yarışmacı başarılı performansıyla ilgiyle izlendi. Senaryo yazan genç yarışmacının karşısına Türk filmleriyle ilgili bir soru çıktı. Joker hakkını kullanan yarışmacı elenmekten son anda kurtulurken yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan tavsiye geldi. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!
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