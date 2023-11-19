Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı o sorudan sonra gözyaşlarına hakim olamadı!
ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılar başarılı performanslarıyla göz doldurdu. Yarışmaya katılan Beril Çavuş isimli yarışmacı, enerjisi ve performansıyla dikkat çekti. Yarışmacı Milyoner’de gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmaya damga vuran o anlar!
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