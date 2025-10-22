Kına gecesi faciadan dönüldü! Avize gelinin üzerine böyle düştü | Video
22.10.2025 | 15:14
Adana'da kına eğlencesinde düğün salonunun tavanından sökülen çember şeklindeki avize, pistte dans eden gelinin düştü. Gelin, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken yaşananlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
