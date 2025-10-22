Video Yaşam Kına gecesi faciadan dönüldü! Avize gelinin üzerine böyle düştü | Video
22.10.2025 | 15:14

Adana'da kına eğlencesinde düğün salonunun tavanından sökülen çember şeklindeki avize, pistte dans eden gelinin düştü. Gelin, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken yaşananlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Salonda kına eğlencesi yapan genç çift pistte dans ettiği sırada tavandaki çember şeklindeki avize yerinden sökülerek gelin Y.Ç.'nin üzerine düştü. Çember boşluğun geniş olması nedeniyle Y.Ç. kazayı başına ve sırtına aldığı darbelerle hafif sıyrıklarla atlatırken pisttekiler büyük panik yaşadı. Y.Ç., yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Beyin kanaması riskine karşı önlem amaçlı 1 gün gözlem altında tutulan genç kadın daha sonra taburcu edildi. Yaşananlar salonun güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
