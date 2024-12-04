Kırılan metrobüs camından düşen yolcu kamerada | Video 04.12.2024 | 14:10 İstanbul Esenyurt Saadetdere’de seyir halindeki metrobüs kapısının kırılarak açılma anı ve yolcunun yere düşme anı araç içi kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul dün saat 15.00'da Saadetdere mevkinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırlamıştı. Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar vermiş ve kapıya yaslanan yolcu yere düşmüştü. Bugün kaza anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde metrobüs kapısı camının kırıldığı ve bir yolcunun metrobüsten düştüğü görülüyor.