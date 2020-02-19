Video Yaşam Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da görüntülendi | Video

Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da görüntülendi | Video

Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da görüntülendi | Video
19.02.2020 | 09:29

Dünyada ve Türkiye’de nesli tükenme tehlikesiyle kar karşıya olduğu için koruma altında bulunan vaşak, Erzincan’da İsmail Yılmaz tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yılmaz’ın ağaçtaki vaşağa minnoş diye seslenmesi ise tebessüm ettirdi.

Dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasından dolayı birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Erzincan merkeze bağlı Karatuş köyünde İsmail Yılmaz tarafından görüntülendi. Çevredeki vatandaşları gördükten sonra tedirgin olan vaşak bir ağacın tepesine tırmandı. Ağacın üzerinden vatandaşları bir süre izleyen vaşağı Yılmaz cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Ardından ağaçtan inen vaşak hızla ormanlık alana doğru uzaklaştı.

Öte yandan İsmail Yılmaz'ın ağacın tepesindeki vaşağa "Minnoş" diye seslenmesi tebessüm ettirdi.

Vaşağın kendisini sert bakışlarla izlediğini ifade eden İsmail Yılmaz, "Arkadaşlarla gezmeye geldik. Biraz yürüdükten sonra önümüze bir hayvan çıktı. Peşine düştük. Bizden korkup ağaca çıktıktan sonra vaşak olduğunu anladık. Daha sonra biraz bekledik. Bizden tedirgin olduğu için ağaçtan atlayıp uzaklaştı" diye konuştu.

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