Video Yaşam Kırşehir'de ahırda yürekleri yakan görüntü! Telef olay hayvanlar böyle bulundu...

Kırşehir'de ahırda yürekleri yakan görüntü! Telef olay hayvanlar böyle bulundu...

Kırşehir'de ahırda yürekleri yakan görüntü! Telef olay hayvanlar böyle bulundu...
17.04.2021 | 10:05

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Kırşehir’de bir çiftlikte bulunan 8 İnek ve 1 buzağı elektrik akımına kapılarak telef oldu.

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Kırşehir'in Boztepe ilçesine bağlı Hatunoğlu Köyü'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Bayram Kılıç`a ait ahırdaki elektrik tesisatında kaçak oluştu. Elektrik akımına kapılan 12 hayvandan 8 inek ve 1 buzağı telef oldu. Diğer 3 hayvanın ise boyunlarından iple bağlı oldukları için kurtuldukları öğrenildi.

Ahırın sahibi Bayram Kılıç yaptığı açıklamada, ''Sabah hayvanlara bakmak için ahıra girdiğimde hayvanların birçoğunun yerde yattığını gördüm. 12 hayvanım vardı, 8'i elektrik çarpması sonucu telef oldu ve birçoğu gebe idi. Hayvanların üçü iplerini koparıp kaçabilmişler, diğerlerine bir şey yapamadım. Elektrik akımı nedeniyle bir de buzağım ölmüş. İple bağlı olan hayvanlarda bir zarar yok ama zincire bağlı hayvanların hepsi zarar gördü.'' dedi.

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