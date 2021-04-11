Kısıtlama saatinde trafikte "yok artık" dedirten hareket | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:03
Bursa'da eşini önce ölümle tehdit etti, sonra bıçakla saldırdı | Video 11.04.2021 | 10:55
02:48
Bakan Kurum Ankara'daki apartmanla ilgili canlı yayında konuştu | Video 11.04.2021 | 11:00
02:08
Apartmana hırsızlığa geldiler, ev sahibine böyle yakalandılar | Video 11.04.2021 | 10:55
02:45
01:11
Ümraniye’de minibüs ile ticari taksi çarpıştı | Video 11.04.2021 | 10:11
00:33
Kısıtlama saatinde trafikte "yok artık" dedirten hareket | Video 11.04.2021 | 10:06
01:49
Sultanbeyli’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 11.04.2021 | 10:00
00:55
Dilan Koç'tan yeni paylaşım "Yanımda olan herkese teşekkürler" | Video 11.04.2021 | 09:38
02:20
Ömerli Barajında doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı | Video 11.04.2021 | 09:13
00:40
Aydın'da 5 yıldızlı otelde parti. Tedbirler unutuldu | Video 11.04.2021 | 09:17
02:15
Park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 11.04.2021 | 08:54
01:24
Psikolojik sorunları olan genç yürekleri ağızlara getirdi | Video 11.04.2021 | 07:59
06:37
00:26
02:21
Ankara'da Açelya Apartmanı'nın çatısı böyle çöktü | Video 11.04.2021 | 07:59
05:41
01:35
00:33
Metroda taze fasulye ayıklayan teyzenin görüntüleri sosyal medyada olay oldu 10.04.2021 | 18:46
00:58
Bursa'da bir kamyonet sürücüsü hafta sonu kısıtlama saatinde uygulama noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, o anlar kameralara yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer İlçesi Ata Bulvarı üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonet sürücüsünün uygulama noktasını görünce geri geri kaçtığı görüldü.