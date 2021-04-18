Kısıtlamayı ihlal edip kumar oynadılar! 79 bin lira ceza yediler | Video

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bir adreste kumar oynayan ve sosyal mesafe kurallarını da ihlal eden 17 kişiye 79 bin lira ceza kesildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İzzet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine söz konusu adresi denetledi. Adreste dört oyun masasının olduğu, oyun yeri olarak tasarlandığı, masaların üzerinde oyun pulları, oyun kağıtları ve zarların bulunduğu ayrıca adresteki kişilere çay servisi yapıldığı tespit edildi.

Sosyal mesafe kurallarına ve sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davranan 17 kişiye "Sokağa Çıkma Yasağı İhlali" ve "Kumar Oynamak" gerekçesiyle 79 bin 13 lira idari para cezası kesildi. Adresin sahibine de "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Adres ise mühürlendi.