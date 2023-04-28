Kız meselesinden 5 kişinin yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Iğdır’da bugün iki grup arasında çıkan ve polisin havaya ateş açarak durdurduğu kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
Yararlılar ambulans ile Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis, kavgaya karışan 20 kişiyi gözaltına aldı.
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