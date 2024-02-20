Kızıla boyanan gökyüzü kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul’da gün batımında gökyüzü ve Türk bayrağının kartpostallık manzarası görenleri kendine hayran bıraktı.
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