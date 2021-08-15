Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı! O anlar kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
00:57
04:55
1936 model arabasına gelen 800 bin liralık teklifi geri çevirdi | Video 15.08.2021 | 13:04
00:38
Canlı yayın yaparken helikopter üzerine suyu böyle boşalttı | Video 15.08.2021 | 13:04
00:30
Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı! O anlar kamerada | Video 15.08.2021 | 13:04
05:55
Tartıştığı baldızını sokakta bacağından vurdu! O anlar kamerada | Video 15.08.2021 | 12:04
03:57
03:29
Eşini tabancayla öldürüp polisi aradı | Video 15.08.2021 | 11:52
04:30
Selde mahsur kalan kedi 3 gün sonra kurtarıldı | Video 15.08.2021 | 11:47
01:27
00:49
Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilde aşka geldi | Video 15.08.2021 | 11:43
01:48
03:36
100 yıllık kehribar tesbih araba fiyatına alıcısını bekliyor | Video 15.08.2021 | 11:12
00:57
TOMA’ları gören ormancıların mutluluğu kameralara yansıdı | Video 15.08.2021 | 10:52
06:58
02:33
00:10
Alanya'da feci kaza! Motosikletli kadın, otobüsün altına girdi | Video 15.08.2021 | 10:22
00:32
03:36
Esenyurt’ta havuzda fazla vakit geçiren küçük kız babasının öfkesiyle karşılaştı. Havuz kenarında babası tarafından darp edilmeye başlanan kız korku dolu anlar yaşadı. Şiddet anlarının devamında kızı ile asansöre binen baba, kızına attığı tokatla asansör camını çatlattı. Yaşanan o anlar ise asansörde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. İddialara göre havuzda fazla vakit geçirdiği için kızına sinirlenen M.A. isimli yabancı uyruklu baba küçük kızı havuz kenarında darp etmeye başladı. Kızını eve götürmek isteyen babanın siniri asansörde de geçmeyince küçük kıza uygulanan şiddet durmadı. Siniri devam eden baba asansörde kızına attığı tokatla asansörün camını çatlattı. Küçük kızın yaşadığı o korku dolu anlar ise asansörün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.