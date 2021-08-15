Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı! O anlar kamerada | Video

Esenyurt’ta havuzda fazla vakit geçiren küçük kız babasının öfkesiyle karşılaştı. Havuz kenarında babası tarafından darp edilmeye başlanan kız korku dolu anlar yaşadı. Şiddet anlarının devamında kızı ile asansöre binen baba, kızına attığı tokatla asansör camını çatlattı. Yaşanan o anlar ise asansörde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. İddialara göre havuzda fazla vakit geçirdiği için kızına sinirlenen M.A. isimli yabancı uyruklu baba küçük kızı havuz kenarında darp etmeye başladı. Kızını eve götürmek isteyen babanın siniri asansörde de geçmeyince küçük kıza uygulanan şiddet durmadı. Siniri devam eden baba asansörde kızına attığı tokatla asansörün camını çatlattı. Küçük kızın yaşadığı o korku dolu anlar ise asansörün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.