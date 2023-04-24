Kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 24.04.2023 | 09:26 Yozgat’ın Çekerek ilçesinde tekme tokat birbirine giren kızların kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kavga Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup halinde bir araya gelen genç kızlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kızlar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Çevredeki esnafın araya girmesiyle kızlar güçlükle ayrıldı.Yaşanan kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.