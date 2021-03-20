Video Yaşam Kocaeli ayağı yamuk doğan yavru papağan kamerada | Video

Kocaeli ayağı yamuk doğan yavru papağan kamerada | Video

Kocaeli ayağı yamuk doğan yavru papağan kamerada | Video
20.03.2021 | 09:55

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İzmit'te ayağı yamuk olarak doğan papağan yavrusu, ameliyat edildi. Operasyonu gerçekleştiren veteriner hekim Ejder Dalkıç, yavru papağanın ayak anomalisi ile doğduğunu, 25 gün sonra yürüyebileceğini söyledi.

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İzmit'te Ercan Ergevan'a ait Jako cinsi papağanın, 3 gün önce yavruları yumurtadan çıktı. Yavrulardan birinin ayağının yamuk olduğunu gören Ergevan, yavru kuşu veterinere götürdü. Veteriner hekim Ejder Dalkıç, minik yavruyu ameliyat etti. Yaklaşık 3 saatlik başarılı bir operasyonla minik kuşun çapraz bağı ve ortopedik açıdan yumuşak dokusunu onardı. İyileşme sürecine giren yavru papağan, 25 günlük bir sürecin ardından zorlanmadan yürüyebilecek.


"BU ŞEKİLDE DOĞMASININ BİRKAÇ SEBEBİ OLABİLİR"
Gerçekleştirdiği operasyonun detaylarını anlatan veteriner hekim Ejder Dalkıç, "Yavru papağan, ayağının birini basamadığı şikayeti ile bize getirildi. Yaptığımız muayenede, yumurtadan yeni çıkmış olan yavru papağanın ayak anomalisi olduğunu tespit ettik. Bunun birkaç nedeni olabilir. Yumurtada sıkışması, annesinin üzerine fazla yatması veya yuva altlığından kaynaklanması sonucu ayağının yamuk doğmuş olabileceğini tahmin ediyoruz. Çapraz bağı ve ortopedik açıdan yumuşak dokusunu onardık. Operasyon başarılı geçti. Yaklaşık 25 gün sonra ayağını basabileceğini düşünüyoruz" dedi.

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