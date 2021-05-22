Video Yaşam Kocaeli D -100’de hafriyat kamyonu beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kocaeli D -100’de hafriyat kamyonu beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kocaeli D -100’de hafriyat kamyonu beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı
22.05.2021 | 08:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Üsküdar'da bir kafe alev alev yandı 04:16
İstanbul Üsküdar'da bir kafe alev alev yandı 22.05.2021 | 08:52
Kocaeli D -100’de hafriyat kamyonu beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı 01:33
Kocaeli D -100’de hafriyat kamyonu beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı 22.05.2021 | 08:58
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı 01:06
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı 22.05.2021 | 08:58
Çin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Çin'deki deprem anı kameralara böyle yansıdı | Video 00:30
Çin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Çin'deki deprem anı kameralara böyle yansıdı | Video 22.05.2021 | 00:23
Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi! Korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:31
Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi! Korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı | Video 21.05.2021 | 22:49
Kırşehir'de kaza: 2 ölü 2 yaralı | Video 01:30
Kırşehir'de kaza: 2 ölü 2 yaralı | Video 21.05.2021 | 20:30
Esra Erol'da son dakika: Nikahlı karısı başka adamla evlenen koca gözyaşlarına boğuldu! Esra Erol'da canlı yayında gergin anlar... 14:54
Esra Erol'da son dakika: Nikahlı karısı başka adamla evlenen koca gözyaşlarına boğuldu! Esra Erol'da canlı yayında gergin anlar... 21.05.2021 | 17:26
Beyoğlu’nda sokak ortasında dehşet: İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu | Video 03:54
Beyoğlu’nda sokak ortasında dehşet: İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu | Video 21.05.2021 | 17:07
Esra Erol 21 Mayıs 2021 Cuma Tamamı Tek Parça izle! Esra Erol'da şoke eden olay! 'Karımı başka adamla...' 09:43
Esra Erol 21 Mayıs 2021 Cuma Tamamı Tek Parça izle! Esra Erol'da şoke eden olay! 'Karımı başka adamla...' 21.05.2021 | 16:37
1'i çocuk, 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 01:23
1'i çocuk, 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 21.05.2021 | 16:05
Beykoz’da istinat duvarı çöktü: 3 apartman tahliye edildi | Video 04:10
Beykoz’da istinat duvarı çöktü: 3 apartman tahliye edildi | Video 21.05.2021 | 15:59
Zonguldak'ta ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öpen genç kamerada 03:56
Zonguldak'ta ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öpen genç kamerada 21.05.2021 | 14:31
Çetenin Tiktok’taki video şovu adliyede bitti | Video 04:35
Çetenin Tiktok’taki video şovu adliyede bitti | Video 21.05.2021 | 15:28
Damadını sırtından 4 kez bıçakladı 01:14
Damadını sırtından 4 kez bıçakladı 21.05.2021 | 14:32
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 01:56
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 21.05.2021 | 15:30
İstanbul'da yollar göle döndü | Video 01:48
İstanbul'da yollar göle döndü | Video 21.05.2021 | 15:31
SON DAKİKA: İstanbul'da yağış... Yollar göle döndü! 01:49
SON DAKİKA: İstanbul'da yağış... Yollar göle döndü! 21.05.2021 | 15:21
Seyir halindeki araç alev aldı: Sürücü araçtan son anda indi | Video 03:36
Seyir halindeki araç alev aldı: Sürücü araçtan son anda indi | Video 21.05.2021 | 14:49
İzmir Dikili'de korku dolu anlar! Fırtına tekneleri batırdı 00:37
İzmir Dikili'de korku dolu anlar! Fırtına tekneleri batırdı 21.05.2021 | 14:31
Otomobilin üstündeki tehlikeli yolculuk kamerada | Video 00:34
Otomobilin üstündeki tehlikeli yolculuk kamerada | Video 21.05.2021 | 13:59

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği harfiyle kamyonu, beton bariyerlere çarparak kullanılmaz hale geldi. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu Serdar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 31 L 0329 plakalı hafriyat kamyonu, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, kontrolden çıkarak makasladı. Kayan hafriyat kamyonu beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazada kullanılmaz hale gelen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan hafriyat kamyonu sürücüsü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hafriyat kamyonu vinç yardımı ile yoldan kaldırıldı.


Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA