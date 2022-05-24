Video Yaşam Kocaeli'de fabrikada korkutan yangın: 2 hafif yaralı | Video
Kocaeli'de fabrikada korkutan yangın: 2 hafif yaralı | Video

Kocaeli'de fabrikada korkutan yangın: 2 hafif yaralı | Video

24.05.2022 | 12:02

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Kocaeli Kartepe İlçesinde bulunan bir fabrikanın üretim bölümünde, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlamas onrası yangın çıktı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, 2 kişinin hafif yaralandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kartepe İlçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Yıldız Entregre Fabrikası'nda sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.

Fabrikanın üretim kısmında bulunan, buhar kazanında yaşanan patlama sonrası çıkan yangını görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, 2 kişinin hafif yaralandığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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