Video Yaşam Kocaeli'de kediyi kurtarmak için canını hiçe sayan vatandaş kamerada

Kocaeli'de kediyi kurtarmak için canını hiçe sayan vatandaş kamerada

Kocaeli'de kediyi kurtarmak için canını hiçe sayan vatandaş kamerada
19.07.2021 | 12:30

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Kocaeli Körfez İlçesinde bulunan bir viyadükte mahsur kalan kediyi fark eden vatandaş, kendi canını hiçe sayarak kediyi kurtardı.

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Kocaeli Körfez İlçesinde bulunan bir viadüke çıkan ve kenarında mahsur kalan kediy fark eden vatandaş, bir anda viyadük üzerine çıkarak kediyi kucağına alarak kurtardı.

Vatandaşın metrelerce yükseklikte canını hiçe sayarak yaptığı bu hareket görenler ve olayı kayda alanlar tarafından takdir toplasada, yetkililer böyle durumda vatandaşların risk almaması, zabıta ve itfaiye ekiplerine haber vermesinin daha doğru bir hareket olacağı konusunda uyardı.

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