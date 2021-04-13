Kocaeli'deki yangın dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Yanarak hayatını kaybetti...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ercan Dublacı'nın yaşamını yitirdiği yangında, evin alevlere teslim olması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde panik içerisinde binaya girip çıkanlar ve binadan çıkanların birbirlerine binada yaşayanların isimlerini sorduğu görüldü.