'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 70 gözaltı | Video 09.04.2023 | 11:29 Mersin’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 70 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mersin'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak suretiyle zehir saçan 'torbacı' olarak tabir edilen 'sokak satıcıları'na yapılan 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda, 70 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, kent genelinde 77 şüpheliye yönelik 85 adrese 130 ekip, 450 polis, 7 narkotik dedektör köpeği, Özel Hareket polisleri ve drone destekli eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kökünü Kurutma Operasyonunda, 70 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 15 kilo 299 gram esrar, 89 kök kenevir bitkisi, 845 gram eroin, 97 kilo 538 gram kokain, 2 kilo 572 gram bonzai, 44 kilo 999 gram metamfetamin, 491 gram amfetamin, 345 adet captagon, 457 adet ecstasy, 17 bin 586 adet sentetik tablet, 14 adet hassas terazi, 7 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca fişeği, 4 Adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 10 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 2 aydır süren teknik ve fiziki takipli çalışmalar neticesinde, 55 şüphelinin de sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı belirtildi.