Video Yaşam Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi | Video

Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi | Video

Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi | Video
21.04.2021 | 16:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi | Video 03:13
Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi | Video 21.04.2021 | 16:17
Kadının telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı. Gasp anları kamerada | Video 00:21
Kadının telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı. Gasp anları kamerada | Video 21.04.2021 | 16:11
Denizli'de akılalmaz olay! Kayınvalide adam tutup damadını bıçaklattırdı | Video 01:42
Denizli'de akılalmaz olay! Kayınvalide adam tutup damadını bıçaklattırdı | Video 21.04.2021 | 15:38
Türkiye'nin milli projelerini yabancılara sızdırmışlardı! 300 kilo ile yakalandı | Video 02:51
Türkiye'nin milli projelerini yabancılara sızdırmışlardı! 300 kilo ile yakalandı | Video 21.04.2021 | 15:00
Denizli'de ambulans çalışanları hastaya ulaşmak için yoldaki kütük ve ağaçları temizledi 00:58
Denizli'de ambulans çalışanları hastaya ulaşmak için yoldaki kütük ve ağaçları temizledi 21.04.2021 | 13:48
Müge Anlı çileden çıktı: Benimle dalga geçiyorsunuz kendimi zor tutuyorum Üvey anneanne evlilik dolandırıcısı mı? | Video 04:12
Müge Anlı çileden çıktı: "Benimle dalga geçiyorsunuz kendimi zor tutuyorum" Üvey anneanne evlilik dolandırıcısı mı? | Video 21.04.2021 | 14:34
Yol kenarında kız kardeşini öldürmüştü, adliyeye sevk edildi | Video 00:39
Yol kenarında kız kardeşini öldürmüştü, adliyeye sevk edildi | Video 21.04.2021 | 14:31
Müge Anlı'nın 'kanun performansı' Instagram videosuna beğeni yağdı! 01:28
Müge Anlı'nın 'kanun performansı' Instagram videosuna beğeni yağdı! 21.04.2021 | 13:39
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'daki aşk tuzağı olayında; 'Sahte gelin' ve aracılar hakkında... 04:59
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'daki aşk tuzağı olayında; 'Sahte gelin' ve aracılar hakkında... 21.04.2021 | 13:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 58:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 21.04.2021 | 13:07
Pendik’te kaybolan papağanını anons ederek sokak sokak aradı | Video 04:26
Pendik’te kaybolan papağanını anons ederek sokak sokak aradı | Video 21.04.2021 | 11:48
Son dakika! Beşiktaş'taki otobüs kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:22
Son dakika! Beşiktaş'taki otobüs kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.04.2021 | 12:47
Kuveyt’te evlenme teklifini kabul etmeyen kadını bıçaklayarak öldürdü | Video 00:27
Kuveyt’te evlenme teklifini kabul etmeyen kadını bıçaklayarak öldürdü | Video 21.04.2021 | 11:48
Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler. Küçük çocukların dehşetle izlediği kavga kamerada | Video 00:50
Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler. Küçük çocukların dehşetle izlediği kavga kamerada | Video 21.04.2021 | 11:48
Beşiktaş'taki otobüs kazasında otobüs şoförünün telefonu ile uğraştığı ortaya çıktı | Video 03:09
Beşiktaş'taki otobüs kazasında otobüs şoförünün telefonu ile uğraştığı ortaya çıktı | Video 21.04.2021 | 12:28
Antalya'da TikTok fenomeni 'Ares'i öldüren baba- oğul için 'tahrik' indirimli müebbet istendi 01:12
Antalya'da TikTok fenomeni 'Ares'i öldüren baba- oğul için 'tahrik' indirimli müebbet istendi 21.04.2021 | 11:00
Şanlıurfa’da dev operasyon: 43 gözaltı | Video 02:27
Şanlıurfa’da dev operasyon: 43 gözaltı | Video 21.04.2021 | 11:10
Beyaza bürünen Nemrut Krater Gölü'nün görüntüleri mest etti | Video 02:32
Beyaza bürünen Nemrut Krater Gölü'nün görüntüleri mest etti | Video 21.04.2021 | 11:04
Sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın aldı: Piyasaya sürerken böyle yakalandı | Video 01:44
Sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın aldı: Piyasaya sürerken böyle yakalandı | Video 21.04.2021 | 11:04
İstanbul’da polisi bile şoke eden baskın: Metruk binayı pavyona çevirmişler | Video 00:49
İstanbul’da polisi bile şoke eden baskın: Metruk binayı pavyona çevirmişler | Video 21.04.2021 | 11:04

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyon, depo ve apartmana çarparak durabildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay saat 13.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi 592/12 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre C.A. yönetimindeki 35 ACG 617 plakalı bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kamyon, önce sokakta bulunan depoya ardından da 3 katlı apartmanın zemin katına çarparak durabildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine kamyon şoförü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şoför C.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ŞU YOLDA BİZİM CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"
Deposunun bir kısmı yıkılan Erdoğan Dumluoğlu, olay sırasında üst kattaki evlerinde oturduklarını belirterek, "Büyük bir gürültü geldi ve balkona çıktım. Kamyonun buraya girdiğini gördüm sonra. Aşağı inip baktığımda deponun duvarlarının bir kısmının yıkıldığını gördüm. Komşumuzun evine de zarar vermiş. Şu yolda bizim can güvenliğimiz yok. Çoluk çocuğumuz dışarı çıkamıyor. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu. Meydana gelen kazada evinde hasar oluşan Bilgin Ertem de yaptığı açıklamada "Bu yolun bir çaresine bakmaları lazım. Çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Burada yaşanan 3'üncü kaza bu. Daha önce de iş makinesi ve hafif ticari aracın karıştığı kaza meydana geldi. Yetkililerden bu yol ile ilgili çözüm bekliyoruz" dedi.

Öte yandan depo ve apartmanın duvarına çarpan kamyon, vinç yardımıyla çekildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA