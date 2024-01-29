Konya'da amatör küme maçında futbolcuları ve yöneticileri arasında kavga: 2 yaralı | Video 29.01.2024 | 12:21 Konya Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Ilgın Belediyespor ile Karapınar Belediyespor arasında oynanan maç sonrası iki takım futbolcuları ve yöneticileri arasında kavga çıktı. Polisin biber gazı kullanarak müdahale ettiği kavgada 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Konya'nın Ilgın ilçesinde, Konya Amatör Küme A Grubunda 5. sıradaki Ilgın Belediyespor ile 4. sıradaki Karapınar Belediyespor karşılaştı. Oyun içerisinde zaman zaman tartışmaların yaşandığı mücadeleyi Ilgın Belediyespor 3-1 kazandı. Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte futbolcular arasında tartışma yaşandı. Tartışma takımların yöneticilerinin de araya girmesiyle kavgaya dönüştü. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, biber gazı kullanarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan arbede polisin müdahalesinin ardından sona erdi. Çıkan kavgada, Karapınar Belediyespor Kulüp Başkanı Mesut Yardımcı ve Genç Takım Çalıştırıcısı Serhat Kara yaralandı. Karapınar Belediyespor, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.