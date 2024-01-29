Konya'da amatör küme maçında futbolcuları ve yöneticileri arasında kavga: 2 yaralı | Video
Konya Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Ilgın Belediyespor ile Karapınar Belediyespor arasında oynanan maç sonrası iki takım futbolcuları ve yöneticileri arasında kavga çıktı. Polisin biber gazı kullanarak müdahale ettiği kavgada 2 kişi yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
02:28
00:55
Ordu’da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında facia: 1 ölü | Video 29.01.2024 | 11:58
00:21
Bursa'da ahşap ev alevlere teslim oldu | Video 29.01.2024 | 11:56
02:08
Bursa’da yangında can pazarı: 2’si çocuk 4 kişi son anda kurtarıldı | Video 29.01.2024 | 11:53
00:40
Güngören'de tramvaylar çarpıştı! | Video 29.01.2024 | 11:32
00:37
İnegöl ve İznik'te kar yağışı; Araçlar yolda mahsur kaldı | Video 29.01.2024 | 11:25
02:14
Gaziantep’te damat dehşeti! 4 ölü, 3 yaralı | Video 29.01.2024 | 11:12
03:08
03:04
03:21
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Ocak 2024 Pazartesi atv izle! | Video 29.01.2024 | 10:28
00:49
Adana’da 43 milyon 750 bin makaron ele geçirildi | Video 29.01.2024 | 09:46
00:44
00:33
Üsküdar'da drift atan sürücüye ceza | Video 29.01.2024 | 08:35
00:48
Motosiklet pikaba böyle çarptı! Feci kaza kamerada | Video 29.01.2024 | 09:16
04:48
Ataşehir’de yaşlı adama yumruk atıp kaçan saldırgan kamerada | Video 29.01.2024 | 09:03
02:33
02:13
Tuzla'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 29.01.2024 | 08:35
03:16
Buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 29.01.2024 | 08:35
02:45
Develeri rakiplerinden ayırmaya çalışan görevliler zor anlar yaşadı 28.01.2024 | 23:56