Konya'da fırtınada uçan çatıdan son anda kaçarak böyle kurtuldu | Video

Konya'nın Karapınar ilçesinde kaldırımda yürüyen çatı ustası Serdar Kılıçlı, fırtına nedeniyle bir binanın uçan çatısından son anda kaçarak kurtuldu. O anlarda güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün ilçe merkezinde Hacı Ömerli Mahallesi Konya Caddesi meydana geldi. Serdar Kılıç, cadde üzerindeki kırtasiyeye gitmek için kaldırımda yürüdüğü sırada bir gürültü duydu. Şiddetli rüzgar sonucu önünde bulunduğu 3 katlı binanın çatısının uçtuğunu fark edince, duvar kenarına kaçar kurtuldu. O anlar da iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Kendisinin de çatı ustası olduğunu belirten Kılıç, şunları söyledi:

''Eşimle birlikte hastaneden çıktık. Bir sokak ileriye aracımı park etmiştim. Çocuklarıma silgi ve yapıştırıcı almak için kırtasiyeye giderken, bir gürültü duydum. Oluk yanıma düştü. Çatının parçası da yola düştü. Bir an refleksle kaçtım. Korkmuştum. Daha sonra kırtasiyeye gidip alışverişi yapıp eşimin yanına döndüm. Tabi sokakta insanlar birikmişti, tedirgindi. Çok şükür yara almadan kurtuldum. Bende soğuk demirci ve aynı zamanda çatı ustasıyım. Herkes eski çatısının bakımını yaptırsın. Ben kurtuldum; ama başka birisi belki kurtulamayabilirdi. Allah göstermesin büyük bir felakete neden olabilirdi.''