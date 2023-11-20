Video Yaşam Konya'da kaçakçılara yönelik operasyon: 10 gözaltı | Video
Konya'da kaçakçılara yönelik operasyon: 10 gözaltı | Video

Konya'da kaçakçılara yönelik operasyon: 10 gözaltı | Video

20.11.2023 | 12:27

Konya'da polis ekiplerinin kaçakçılara yönelik yaptığı çalışmada kaçak akaryakıt, sahte alkollü içki, cep telefonu ve çok sayıda tütün mamulü ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, il girişinde durdurulan bir tırda arama yaptı. Aramada tır kasasında 28 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, bir iş yerinde ise sahte alkollü içki üretimi ve satışı yapıldığını tespit etti. İş yerinde yapılan aramada 1 bin 100 adet sahte bandrol, 225 litre etil alkol, 106 adet alkol kiti, 7 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. Sigara üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 5 ev, 1 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramada da, 6 bin 85 paket gümrük kaçağı sigara, 159 bin 600 adet boş makaron, 60 bin 900 adet doldurulmuş sigara, 76 kilogram kıyılmış tütün, 18 kilogram nargile tütünü, 4 adet sigara üretiminde kullanılan hava kompresörü, 3 adet sigara üretiminde kullanılan tütün sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, sosyal medya üzerinden gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Selçuklu ve Karatay ilçesinde 2 ev ve 1 işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 13 adet cep telefonu ve 26 adet telefon aksesuarı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçundan gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Konya’da kaçakçılara yönelik operasyon: 10 gözaltı | Video 02:28
Konya'da kaçakçılara yönelik operasyon: 10 gözaltı | Video 20.11.2023 | 12:27
Çanakkale’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:21
Çanakkale’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 20.11.2023 | 12:25
Konya’da yolcu otobüsü alev alev yandı | Video 00:23
Konya'da yolcu otobüsü alev alev yandı | Video 20.11.2023 | 11:30
Balıkesir’de 20 bin 228 sentetik hap ele geçirildi; 1 tutuklama | Video 00:24
Balıkesir'de 20 bin 228 sentetik hap ele geçirildi; 1 tutuklama | Video 20.11.2023 | 11:18
Dalgaların vurduğu Garipçe’de son durum böyle görüntülendi | Video 00:43
Dalgaların vurduğu Garipçe'de son durum böyle görüntülendi | Video 20.11.2023 | 11:16
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Kasım 2023 Pazartesi atv izle! | Video 04:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Kasım 2023 Pazartesi atv izle! | Video 20.11.2023 | 10:48
SON DAKİKA! Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem | Video 03:03
SON DAKİKA! Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem | Video 20.11.2023 | 10:54
Kargocuyum diyerek girdiği binadaki ayakkabıları çaldı | Video 01:51
"Kargocuyum" diyerek girdiği binadaki ayakkabıları çaldı | Video 20.11.2023 | 10:33
Sultangazi’de caddede patlatılan havai fişekler panik yarattı | Video 00:37
Sultangazi'de caddede patlatılan havai fişekler panik yarattı | Video 20.11.2023 | 10:33
Kayseri Erciyes’te kar yağışı etkili oldu 02:34
Kayseri Erciyes'te kar yağışı etkili oldu 20.11.2023 | 10:27
Esenyurt’ta kaza sonrası kavga eden grup sokağı birbirine kattı | Video 01:35
Esenyurt’ta kaza sonrası kavga eden grup sokağı birbirine kattı | Video 20.11.2023 | 10:29
Arnavutköy’de düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı | Video 00:35
Arnavutköy’de düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı | Video 20.11.2023 | 10:04
Atatürk Arboretumu’nda kartpostallık manzaralar | Video 06:17
Atatürk Arboretumu’nda kartpostallık manzaralar | Video 20.11.2023 | 10:02
Adana’da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 00:40
Adana’da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 20.11.2023 | 10:02
Şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu | Video 01:50
Şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu | Video 20.11.2023 | 09:53
Esenyurt’ta akıllara durgunluk veren jammerli hırsızlık olayı kamerada | Video 00:51
Esenyurt’ta akıllara durgunluk veren jammerli hırsızlık olayı kamerada | Video 20.11.2023 | 09:53
Erzurum beyaza büründü | Video 08:10
Erzurum beyaza büründü | Video 20.11.2023 | 09:53
Türkiye’nin uluslararası ödül alan ilk peyniri Kirli Hanım Peyniri | Video 03:18
Türkiye’nin uluslararası ödül alan ilk peyniri Kirli Hanım Peyniri | Video 20.11.2023 | 09:53
Okulların tatil edildiği Karlıova, tamamen beyaza büründü | Video 01:46
Okulların tatil edildiği Karlıova, tamamen beyaza büründü | Video 20.11.2023 | 09:53
Ereğli’de gemi iki parça halinde karaya vurdu | Video 01:14
Ereğli'de gemi iki parça halinde karaya vurdu | Video 20.11.2023 | 09:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA