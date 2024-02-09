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Konya'da kan donduran baltalı cinayet kamerada | Video

Konya'da kan donduran baltalı cinayet kamerada | Video

09.02.2024 | 09:15

Konya’da kendisine sarkıntılık eden arkadaşını demir saplı baltayla başına vurarak vahşice öldüren zanlının, cinayet anına ait kan donduran güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan sonra yakalanan Afganistan uyruklu cinayet zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 20.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bir sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinin güvenlik görevlisi motosiklet ile devriye attığı sırada başından yaralı yerde yatan bir kişinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede yerde yatan yaralının hayatını kaybettiğini belirledi. Başına aldığı darbelerle hayatını kaybeden kişinin Afganistan uyruklu 25 yaşındaki Abdulvasi Hasani olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Abdulvasi Hasani'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

KANLI KIYAFETLER ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE BULUNDU
Olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, cinayetin işlendiği sanayi sitesindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan analizler sonucunda Abdulvasi Hasani'nin bir kişi tarafından baltayla saldırıya uğradığı tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren dedektifler, cinayet zanlısının öldürülen Abdulvasi Hasani'nin arkadaşı Seyfullah Muradi olduğunu belirledi.

KAN DONDURAN CİNAYET KAMERADA
Elde edilen kamera görüntülerinde sanayi sitesinde sokakta bir süre yürüyen Seyfullah Muradi'nin yanında bulunan arkadaşı Abdulvasi Hasani'ye baltayla defalarca vahşice vurduğu görülüyor. Görüntülerin ardından cinayet zanlısını yakalamak için harekete geçen cinayet büro dedektifleri, zanlıyı çalıştığı fabrikanın yatakhanesinde yakaladı. Yatakhanede arama yapan dedektifler, çamaşır makinesinin içerisinde kanlı kıyafetler ve olay yerine yakın bir bölgede ise zanlının olayda kullandığı demir saplı baltayı ele geçirildi.

"DELİLLERDEN KURTULMAK İÇİN YATAKHANEYE GİTTİM"
Gözaltına alınan cinayet zanlısı Seyfullah Muradi, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlının ilk ifadesinde, Abdulvasi Hasani'nin kendisine sarkıntılık ettiğini ifade ederek, "Daha sonra tartışmanın ardından konuşmak için evden çıktık. Yatakhaneden çıkarken yanıma demir saplı balta aldım. Yürürken çıkan tartışma sonrasında kafasına baltayla vurarak öldürdüm. Daha sonra delillerden kurtulmak için tekrar yatakhaneye gittim" dediği öğrenildi.

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