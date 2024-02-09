Konya'da kan donduran baltalı cinayet kamerada | Video
Konya’da kendisine sarkıntılık eden arkadaşını demir saplı baltayla başına vurarak vahşice öldüren zanlının, cinayet anına ait kan donduran güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan sonra yakalanan Afganistan uyruklu cinayet zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
KANLI KIYAFETLER ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE BULUNDU
Olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, cinayetin işlendiği sanayi sitesindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan analizler sonucunda Abdulvasi Hasani'nin bir kişi tarafından baltayla saldırıya uğradığı tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren dedektifler, cinayet zanlısının öldürülen Abdulvasi Hasani'nin arkadaşı Seyfullah Muradi olduğunu belirledi.
KAN DONDURAN CİNAYET KAMERADA
Elde edilen kamera görüntülerinde sanayi sitesinde sokakta bir süre yürüyen Seyfullah Muradi'nin yanında bulunan arkadaşı Abdulvasi Hasani'ye baltayla defalarca vahşice vurduğu görülüyor. Görüntülerin ardından cinayet zanlısını yakalamak için harekete geçen cinayet büro dedektifleri, zanlıyı çalıştığı fabrikanın yatakhanesinde yakaladı. Yatakhanede arama yapan dedektifler, çamaşır makinesinin içerisinde kanlı kıyafetler ve olay yerine yakın bir bölgede ise zanlının olayda kullandığı demir saplı baltayı ele geçirildi.
"DELİLLERDEN KURTULMAK İÇİN YATAKHANEYE GİTTİM"
Gözaltına alınan cinayet zanlısı Seyfullah Muradi, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlının ilk ifadesinde, Abdulvasi Hasani'nin kendisine sarkıntılık ettiğini ifade ederek, "Daha sonra tartışmanın ardından konuşmak için evden çıktık. Yatakhaneden çıkarken yanıma demir saplı balta aldım. Yürürken çıkan tartışma sonrasında kafasına baltayla vurarak öldürdüm. Daha sonra delillerden kurtulmak için tekrar yatakhaneye gittim" dediği öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:37
Konya'da kan donduran baltalı cinayet kamerada | Video 09.02.2024 | 09:15
00:26
4 katlı bina iş makinasının darbesiyle yerle bir oldu | Video 09.02.2024 | 09:15
00:24
01:53
Mersin’de şantajcı çete çökertildi: 4 tutuklama, 4 ev hapsi | Video 09.02.2024 | 08:55
02:04
Jandarma'dan zehir tacirlerine Narkogüç-49 operasyonu: 214 gözaltı | Video 09.02.2024 | 08:45
08:51
Kartal'da akli dengesi bozuk adam ailesini rehin aldı | Video 09.02.2024 | 08:32
03:40
Erzincan'daki Göyne Sulama Barajı buzla kaplandı | Video 09.02.2024 | 08:32
01:23
Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama | Video 09.02.2024 | 07:27
02:50
Metrobüsün çarpmasıyla yaralanan metrobüs şoförü hayatını kaybetti | Video 09.02.2024 | 06:24
02:53
İzmir’de 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 09.02.2024 | 06:24
00:55
Bursa'da ailesini katleden şahıs tutuklandı | Video 09.02.2024 | 06:24
02:34
Vatandaşlar sokakta kar değil, dolu küredi 08.02.2024 | 23:17
02:44
Tayland’da fil sahibini ezerek öldürdü 08.02.2024 | 20:23
04:43
03:47
Takside "taciz" tartışması yaşanmıştı: Şoför o anları anlattı 08.02.2024 | 14:03
01:12
Ataşehir’de ucuz kask böyle can aldı | Video 08.02.2024 | 12:25
06:03
Otomobil takla attı; polis ekipleri sürücüyü aradı | Video 08.02.2024 | 12:27
03:00
06:04
Tek levhada Kur'an-ı Kerim ayetleri birleştirildi | Video 08.02.2024 | 12:25