Konya'da seyyar çaycının öldürdüğü genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Konya'da, çayın soğuk geldiği iddiasıyla çıkan tartışmada, seyyar çaycı Muhammet İlhan (35) tarafından öldürülen emlakçı Emel Göçer'in (33) yeğenlerine verdiği tatil sözünü yerine getirmek için çıktığı yolda, ölümünden hemen önce kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Göçer'in öldürmesine tanıklık eden yeğeni Zerda Göçer, "Başka müşteriler de çayın soğuk olduğundan şikayetçiydi. Katil bize bu havada sıcak çay mı içilir? dedi. Halama tokat attı, sendeleyince ayağı semavere çarptı. Tabancayla halamı başından vurdu. Ambulans çağıracaktık, masada kalan telefonlarımızı bile almamıza izin vermedi" dedi.