Video Yaşam Konya'da seyyar çaycının öldürdüğü genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Konya'da seyyar çaycının öldürdüğü genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Konya'da seyyar çaycının öldürdüğü genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı
21.08.2021 | 12:47

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

’Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda’ demişti, yine çaldı 04:12
'Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda' demişti, yine çaldı 21.08.2021 | 12:46
Konya’da seyyar çaycının öldürdüğü genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı 03:10
Konya'da seyyar çaycının öldürdüğü genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı 21.08.2021 | 12:47
SON DAKİKA: Balıkesir’de yürekleri yakan olay! Dört gündür kayıp olan genç kızdan acı haber 01:24
SON DAKİKA: Balıkesir'de yürekleri yakan olay! Dört gündür kayıp olan genç kızdan acı haber 21.08.2021 | 12:00
İstanbul metrosunda intihar ihbarına giden polis hırsızı suçüstü yakaladı...O anlar kameralara yansıdı 00:45
İstanbul metrosunda intihar ihbarına giden polis hırsızı suçüstü yakaladı...O anlar kameralara yansıdı 21.08.2021 | 10:12
İstanbul Avcılar’da evde yılan paniği kamerada! 01:13
İstanbul Avcılar’da evde yılan paniği kamerada! 21.08.2021 | 09:48
SON DAKİKA: Tokat’ta mide bulandıran olay! Erkek çocuğunu istismar ederken yakalanan sapık... 00:58
SON DAKİKA: Tokat'ta mide bulandıran olay! Erkek çocuğunu istismar ederken yakalanan sapık... 21.08.2021 | 08:57
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt’ta genç kızın dehşete düşüren TikTok ölümü kamerada! Feci şekilde can verdi 01:53
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta genç kızın dehşete düşüren TikTok ölümü kamerada! Feci şekilde can verdi 21.08.2021 | 09:03
SON DAKİKA: İstanbul Taksim’de yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 01:17
SON DAKİKA: İstanbul Taksim'de yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 20.08.2021 | 20:32
SON DAKİKA: İstanbul Kartal’da İETT otobüsünün duraktaki bisikletlilere çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 03:15
SON DAKİKA: İstanbul Kartal'da İETT otobüsünün duraktaki bisikletlilere çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 20.08.2021 | 19:22
İstanbul Kağıthane’de bulunan Sadabat Deresi’ndeki kirliliğe vatandaşlardan tepki 07:11
İstanbul Kağıthane'de bulunan Sadabat Deresi'ndeki kirliliğe vatandaşlardan tepki 20.08.2021 | 19:14
Trabzon’da lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 03:55
Trabzon'da lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 20.08.2021 | 16:40
Kırşehir’de koronavirüs aşısı olan 12 yaşındaki Ahmet’ten ’Aşı’ çağrısı 05:06
Kırşehir'de koronavirüs aşısı olan 12 yaşındaki Ahmet'ten 'Aşı' çağrısı 20.08.2021 | 15:33
Bitlis’te Nemrut Krater Gölü çevresindeki ayılar kamerada 01:47
Bitlis'te Nemrut Krater Gölü çevresindeki ayılar kamerada 20.08.2021 | 15:33
SON DAKİKA: Muğla Köyceğiz’de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:20
SON DAKİKA: Muğla Köyceğiz'de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 20.08.2021 | 15:42
Aileden CHP’li olduğunu söyleyen selzede: “Artık AK Partiliyim” | Video 02:54
Aileden CHP’li olduğunu söyleyen selzede: “Artık AK Partiliyim” | Video 20.08.2021 | 15:20
Sahil yolunda tırın lastiği patladı, ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü 3 yaralı | Video 02:29
Sahil yolunda tırın lastiği patladı, ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü 3 yaralı | Video 20.08.2021 | 15:09
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 665 kilo esrar, 10 bin kök kenevir ele geçirildi | Video 01:07
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 665 kilo esrar, 10 bin kök kenevir ele geçirildi | Video 20.08.2021 | 14:54
Selde yıkılan köprünün yerine 36 metrelik panel köprü inşa ediliyor | Video 01:57
Selde yıkılan köprünün yerine 36 metrelik panel köprü inşa ediliyor | Video 20.08.2021 | 14:54
Müşteri gibi geldi, belindeki silahı çıkarıp dehşet saçtı | Video 02:01
Müşteri gibi geldi, belindeki silahı çıkarıp dehşet saçtı | Video 20.08.2021 | 14:22
İstanbul’un göbeğinde bıçaklı dehşet kamerada | Video 03:49
İstanbul’un göbeğinde bıçaklı dehşet kamerada | Video 20.08.2021 | 13:29

Konya'da, çayın soğuk geldiği iddiasıyla çıkan tartışmada, seyyar çaycı Muhammet İlhan (35) tarafından öldürülen emlakçı Emel Göçer'in (33) yeğenlerine verdiği tatil sözünü yerine getirmek için çıktığı yolda, ölümünden hemen önce kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Göçer'in öldürmesine tanıklık eden yeğeni Zerda Göçer, "Başka müşteriler de çayın soğuk olduğundan şikayetçiydi. Katil bize bu havada sıcak çay mı içilir? dedi. Halama tokat attı, sendeleyince ayağı semavere çarptı. Tabancayla halamı başından vurdu. Ambulans çağıracaktık, masada kalan telefonlarımızı bile almamıza izin vermedi" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA