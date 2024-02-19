Konya'da suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama | Video
Konya'nın Ereğli ilçesinde dolandırıcılık, tefecilik ve tehdit gibi suçlara karıştığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, dosya dahilinde aranan 4 şüphelinin ise farklı suçlardan tutuklu olduğu tespit edilirken suç örgütü suçlarından haklarında dosyada işlem yapıldığı öğrenildi.
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