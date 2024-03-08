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Konya'da tefecilik operasyonu: 4 milyon değerinde senet ele geçirildi

Konya'da tefecilik operasyonu: 4 milyon değerinde senet ele geçirildi

08.03.2024 | 10:39

Konya'da polis ekiplerin tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda; çok sayıda silah, kesici ve delici alet 265 bin lira nakit para ile 4 milyon lira değerinde 91 adet senet ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin tefecilere yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede polis ekipleri 2 şahsın ikametine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet şarjör, 5 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 43 adet tüfek kartuşu, 8 adet kılıç, kasatura vb. kesici alet, 265 bin lira nakit para ve 4 milyon lira değerinde 91 adet senet ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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