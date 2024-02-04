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Köpeği dövdüğü görüntüler ortaya çıktı,

Köpeği dövdüğü görüntüler ortaya çıktı, "Hayvanı sevmeyen insanı sevemez" dedi | Video

04.02.2024 | 08:32

Kırşehir’de köpeğe eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlanan kişi mahkemede, “Hayvanı sevmeyen insanı sevemez” diyerek savunma yaptı.

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Çaldığı köpeği dövdüğü görüntüleri sahibine gönderdiği ileri sürülen Karim Gholami Aslan, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesindeki savunmasında, "Hayvanları sevmeyen insanları sevemez, köpeklerim var eziyet etmedim" dedi. Sosyal medya üzerinden köpeği dövdüğü görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlarla Mücadele ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri şüpheli Gholami Aslan'ı ikametinde yakaladı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelinin yayınlanan görüntülerde köpeğe tokat attığı ve boğazını sıktığı görüldü. Afganistan uyruklu Karim Gholami Aslan mahkemedeki savunmasının ardından adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.
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