Köpek yavrusunu itfaiye kurtardı | Video

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde betonla toprak zemin arasına sıkışan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Kadıoğlu Mahallesi Yazı mevkisindeki bir bahçesindeki su kuyusunun betonu ile toprak zemin arasına yavru köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla köpeği çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye giden Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri, köpek yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı.

Sahibine teslim edilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.