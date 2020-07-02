Köpekbalığı avlayan kuş, herkesi hayretler içinde bıraktı | Video
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Balık Kartalı olduğu belirtilen büyük bir kuş, denizde bir köpekbalığını avladı. Havada ağzında köpekbalığı ile görüntülenen kuş görenleri hayretler içinde bıraktı. Görüntü sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izledi.
Balık Kartalı olduğu belirtilen büyük bir kuş, denizde bir köpekbalığını avladı. Geniş kanatları ve büyük yapısıyla görenleri şoke eden kartalın balığı denizden alarak götürdüğü anlar anbean kayda alındı.
Havada ağzında köpekbalığı ile görüntülenen kuş görenleri hayretler içinde bıraktı. Görüntü sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izledi. Videonun altına binlerce yorum ve beğeni yağdı.