Köpekleri ölüme terk eden İYİ Partili Belediye'ye suçüstü | Video
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İzmir'e bağlı Tire'nin İYİ Partili Belediyesi bakmakla ve sağlıklarını temin etmekle yükümlü olduğu köpekleri dağ yollarından Aydın'ın Germencik ilçesi sınırlarında yol kenarları ve vadilere ölüme terk ederken suçüstü yakalandı. Millet İttifakı belediyesine ceza yazıldı. Yaşanan kovalamaca ve çarpıcı görüntülere Sabah.com.tr ulaştı.