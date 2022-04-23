Köprülü Kanyon’da bottan suya düşen rehber hayatını kaybetti | Video

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Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde Köprülü Kanyon’da bottan suya düşen 24 yıllık rehberin kanyonun 2 kilometre aşağısında gece saatlerinde cansız bedeni bulundu.
Arama çalışmalarına ailenin isteği üzerine köylüler de destek verdi. Gece saatlerine kadar yapılan çalışma sonrasında şahsın 2 kilometre aşağıda kanyon kenarında cansız bedeni bulundu. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kanmaz'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Öte yandan şahsın ölümü ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.