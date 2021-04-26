Video Yaşam Korku filmi gibi olay. Kargalar mahallelinin kabusu oldu | Video

Korku filmi gibi olay. Kargalar mahallelinin kabusu oldu | Video

Korku filmi gibi olay. Kargalar mahallelinin kabusu oldu | Video
26.04.2021 | 12:11

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Sivas’ın Ulaş ilçesinde ağaçlara yuva yapan yüzlerce karga, korku filmlerini aratmıyor. İstilacı kargalar mahallenin kabusu oldu.

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Sivas'ın Ulaş İlçesi Yeşilyurt mahallesinde bulunan kavak ağaçlarındaki yüzlerce karga mahallenin kabusu oldu. Göçmen kargalar her yıl aynı mahalleye gelip 4 ay kadar konaklıyor. Korku filmlerini aratamayan istilacı kargalar çıkardıkları sesler ve pislemeleri sebebiyle de mahalle sakinlerini çileden çıkarıyor. Mahalle sakinleri ise kargalar sebebiyle çocukların korktuğunu ve ektikleri bostanların zarar gördüğünü dile getirdi.

"NE BOSTAN BIRAKIYORLAR NE ÇAMAŞIR"
Mahalle sakinlerinden Ahmet Korkmaz, kargaların bostanlara zarar verdiğini söyleyerek, "35-40 yıldır bu mahallede oturuyorum. Bu kargalarda aşağı yukarı benden öncede vardı, hala varlar. Ne bostan bırakıyorlar ne çamaşır bırakıyorlar. Ne de kapı bacayı açamıyoruz. Bizi oldukça rahatsız ediyorlar. İnsanın üstüne pisliyorlar. Ben korkmasam çocuklar korkuyor. Korku filmlerini andırıyorlar, bazı filmlerde çıkıyor bunlar" dedi.

"GECELERİ KORKU FİLMİNİ ANDIRIYORLAR"
Bayram Gökçek, kargaların korku filmlerini andırdığını belirtip, "Bu mahallede 40 senedir oturuyorum. Bu kargalar ara sıra bir gidiyorlar. Sonra geri geliyorlar ama geldikleri zamanda çok rahatsız ediyorlar. Buralar çöpten pislikten geçilmiyor. Gece çok ses yapıyorlar. Bu sorunları yaşıyoruz ama kimse bir çare bulmuyor. Bostanlara ekinlere çok zararları var. Bu mahalleye gelenler bazen nedenini soruyorlar, 'Kargalar nereden geldi. Niye bu kadar çoklar' bizde sebebini tam olarak bilmiyoruz. Sebebi de bana kalırsa bu kavak ağaçlarından dolayı. Gelip yuva yapıyorlar. Birden uçuşuyorlar, ses çıkarıyorlar geceleri korku filmini andırıyorlar. Hani filmlerde izleriz ya istila ediyor kargalar, o duruma düşüyoruz yani" diye konuştu.

"ÇAMAŞIR ASAMIYORUZ, ÇOK RAHATSIZIZ"
Hatice Uğur ise kargalar sebebiyle çamaşır asamadığını ve çok rahatsız olduklarını ifade ederek, " Sadece kışın gelmiyorlar. Yazın bunların seslerinden duramıyoruz. Çamaşır asamıyoruz. Çok rahatsızız. Şaşıranlar oluyor, seslerinden. Bazen çocuklar rahatsız oluyorlar. Keşke bir çözüme kavuşsa" şeklinde konuştu.

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