Koronavirüs aşı sırası onlara geldi. THY'de 16 bin 256 çalışan sisteme bildirildi | Video

Güvenli seyahat standartları ile seyahat sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde koruyan Türk Hava Yolları pandemiyle kararlı mücadelesini sürdürüyor. Türk Hava Yolları’ndaki aktif uçuş görevinde bulunan 16 bin 256 çalışan Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşı sistemine bildirildi.