Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya'dan haber var | Video
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Başarılı oyunculuğu ve kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile mutlu evliliğiyle göz önünde olan Hazal Kaya'dan dün kötü haber gelmişti. Güzel oyuncu Hazal Kaya'nın, koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Koronavirüs testi pozitif çıkan Hazal Kaya'nın rol aldığı dizinin çekimlerine de ara verilmişti. Sağlık durumu merak edilen Kaya, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. İddiaları doğrulayan güzel oyuncu Hazal Kaya, son durumunu anlattı. Ayrıca Hazal Kaya'nın yayınladığı videoya, “Hasta ve makyajsız haliyle de çok güzel” yorumları yapıldı.