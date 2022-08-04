Video Yaşam Korsan otoparkçı baba yakalandı, yerine oğlu geçti | Video
Korsan otoparkçı baba yakalandı, yerine oğlu geçti | Video

Korsan otoparkçı baba yakalandı, yerine oğlu geçti | Video

04.08.2022 | 11:56

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İzmir'de sivil trafik ekiplerince korsan otoparkçılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan kişi, polis merkezinde ifade verdiği esnada yerine oğlu geçti. Oğul korsan otoparkçı da polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, İzmir'de polis ekipleri tarafından yakalanan 83 korsan otoparkçıya adli işlem uygulandığı öğrenildi.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Ekipler Amirliği ekipleri, özellikle Alsancak semtinde vatandaşların sıklıkla şikayet ettikleri korsan otopark konusuyla ilgili titiz çalışma yürütüyor. Çalışmalar dahilinde gerçekleşen denetimlerde korsan otoparkçılık yaparken İ.S. adlı bir kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan İ.S., ifadesi alınmak üzere Kantar Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, bu esnada aynı noktada İ.S.'nin oğlu A.S.'nin korsan otoparkçılık yaptığı öğrenildi. Aynı noktada yeniden operasyon yapan ekipler, A.S.'yi de suçüstü yakalarken, şüphelinin korsan otoparkçılık yaptığı anlar araç kamerası ile görüntülendi. Şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını da basın mensuplarına sataşarak yanıtladı. Gözaltına alınan İ.S. ve oğlu A.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

83 KORSAN OTOPARKÇIYA ADLİ İŞLEM
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amiri Komiser Davut Aktaş, emniyetin korsan otoparkçılara yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Komiser Aktaş, "Biz vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar neticesinde, bütün ihbarlarda ekiplerimizi o bölgeye sevk ediyoruz. Ekiplerimiz de o bölgede korsan otoparkçılar üzerine çalışma yapıyorlar. 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana ekiplerimiz tarafından yakalanan 83 korsan otoparkçıya adli işlem uygulandı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 79. Maddesine göre korsan otoparkçılığa 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörmektedir. Biz de yakalamış olduğumuz korsan otoparkçıları adli işlem yaparak ilgili polis merkezi amirliklerine teslim ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat edebilmesi için de bu çalışmalarımız 7 gün 24 saat devam edecek" açıklamasında bulundu.

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