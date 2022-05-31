Korsan taksiye binen şahıslar, kaçmak isteyince ortalık savaş alanına döndü | Video
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Esenyurt’ta korsan taksi ile seyahat eden yabancı uyruklu iki şahıs, para ödemeden kaçmak isteyince arbede çıktı. Tartışmayı gören çevredeki esnaf ise duruma sert şekilde müdahale edince ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan kavga anlarıysa çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşanan kavga ile ilgili konuşan esnaf Doğan Dalkılıç, " Bildiğim kadarıyla kavga, korsan taksi olayından çıkmış. Yolcular ücret ödememişler ve kaçmışlar. Çok kalabalıktı, ellerinde silah, bıçak gibi aletler vardı. Biz silahı görünce geri çekildik. Canımızı sokakta bulmadık. Ellerinde şiş, döner bıçağı vardı. Daha ne olsun?" dedi.
YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, korsan taksiden inen yabancı uyruklu iki şahsın parasını vermeden kaçmayı çalışmasının ardından şoför tarafından yakalanarak arabaya geri getirildiği ve çevredeki esnaf ile yabancı uyruklular arasında bıçak ve sopalarla arbede yaşandığı görüldü.