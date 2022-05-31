Video Yaşam Korsan taksiye binen şahıslar, kaçmak isteyince ortalık savaş alanına döndü | Video
Korsan taksiye binen şahıslar, kaçmak isteyince ortalık savaş alanına döndü | Video

Korsan taksiye binen şahıslar, kaçmak isteyince ortalık savaş alanına döndü | Video

31.05.2022 | 10:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başıboş köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın ölümden döndü | Video 04:07
Başıboş köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın ölümden döndü | Video 31.05.2022 | 11:16
Batman’da bir düğünde damat için cenaze töreni yapıldı: Görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez tıklandı! | Video 00:36
Batman'da bir düğünde damat için cenaze töreni yapıldı: Görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez tıklandı! | Video 31.05.2022 | 11:38
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz müziğin ritmine kendini fena kaptırdı! Dansıyla ortalığı kasıp kavurdu | Video 00:15
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz müziğin ritmine kendini fena kaptırdı! Dansıyla ortalığı kasıp kavurdu | Video 31.05.2022 | 11:32
Düğünde damada yapılan cenaze töreni sosyal medyayı salladı | Video 00:35
Düğünde damada yapılan cenaze töreni sosyal medyayı salladı | Video 31.05.2022 | 11:07
Iğdır’da doğa harikası Üçkaya Gölü göz kamaştırıyor | Video 01:10
Iğdır'da doğa harikası Üçkaya Gölü göz kamaştırıyor | Video 31.05.2022 | 10:28
Korsan taksiye binen şahıslar, kaçmak isteyince ortalık savaş alanına döndü | Video 03:54
Korsan taksiye binen şahıslar, kaçmak isteyince ortalık savaş alanına döndü | Video 31.05.2022 | 10:26
Zehir tacirlerine suçüstü! Uyuşturucu ve silahla yakalandılar | Video 00:31
Zehir tacirlerine suçüstü! Uyuşturucu ve silahla yakalandılar | Video 31.05.2022 | 10:02
70 yaşındaki Suriyeli kadının yüzüne tekme atmıştı! O saldırgan gözaltına alındı | Video 00:30
70 yaşındaki Suriyeli kadının yüzüne tekme atmıştı! O saldırgan gözaltına alındı | Video 31.05.2022 | 09:59
Camiye girip kablo çalan hırsızlar yakalandı | Video 00:56
Camiye girip kablo çalan hırsızlar yakalandı | Video 31.05.2022 | 09:32
Iğdır’da doğa harikası Üçkaya Gölü göz kamaştırıyor | Video 01:10
Iğdır'da doğa harikası Üçkaya Gölü göz kamaştırıyor | Video 31.05.2022 | 09:38
Bursa’da korkutan yangın: Traktör ve 2 ev küle döndü | Video 00:26
Bursa'da korkutan yangın: Traktör ve 2 ev küle döndü | Video 31.05.2022 | 09:38
Son yılların en büyük baskını!! 38 ilde dev ’Miras’ operasyonu | Video 01:50
Son yılların en büyük baskını!! 38 ilde dev 'Miras' operasyonu | Video 31.05.2022 | 09:26
SON DAKİKA: Konya merkezli 38 ilde ’miras’ operasyonu! Yüzlerce gözaltı var | Video 03:15
SON DAKİKA: Konya merkezli 38 ilde 'miras' operasyonu! Yüzlerce gözaltı var | Video 31.05.2022 | 09:08
Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 00:59
Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 31.05.2022 | 08:44
İtfaiye eri son anda kurtuldu! Yüzlerce yıllık tarihi binanın yanarak yıkılma anı kameralarda | Video 02:37
İtfaiye eri son anda kurtuldu! Yüzlerce yıllık tarihi binanın yanarak yıkılma anı kameralarda | Video 31.05.2022 | 08:44
Kaza yapan aracın motoru yola fırladı, ibre 120’de takılı kaldı | Video 04:25
Kaza yapan aracın motoru yola fırladı, ibre 120'de takılı kaldı | Video 31.05.2022 | 08:41
Latin Grammy ödüllü Buika, başkentte konser verdi! Bakan Ersoy, Buika’yı izledi | Video 03:32
Latin Grammy ödüllü Buika, başkentte konser verdi! Bakan Ersoy, Buika'yı izledi | Video 31.05.2022 | 00:09
Suriye uyruklu 70 yaşındaki kadına acımasızca tekme atmıştı! | Video 00:30
Suriye uyruklu 70 yaşındaki kadına acımasızca tekme atmıştı! | Video 30.05.2022 | 22:34
Taze gelin Hadise, New York konserinde hayranlarını coşturdu! İşte Hadise’nin geceye damga vuran o anları! | Video 00:35
Taze gelin Hadise, New York konserinde hayranlarını coşturdu! İşte Hadise’nin geceye damga vuran o anları! | Video 30.05.2022 | 21:31
Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 02:43
Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 30.05.2022 | 16:18

Esenyurt’ta korsan taksi ile seyahat eden yabancı uyruklu iki şahıs, para ödemeden kaçmak isteyince arbede çıktı. Tartışmayı gören çevredeki esnaf ise duruma sert şekilde müdahale edince ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan kavga anlarıysa çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre korsan taksi kullanarak şehir dışından İstanbul'a seyahat eden yabancı uyruklu iki şahıs, şoföre para vermeden kaçmak istedi. Sürücü ile şahısların arasında çıkan kısa süreli kovalamacanın ardından taraflar arasında arbede çıktı. Tartışmayı gören çevredeki esnaf, ellerine aldıkları bıçak, sopa ve şiş gibi aletlerle olaya müdahale etmeye çalıştı. Tartışma kısa sürede büyürken, cadde adeta savaş alanına döndü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga, tarafların dağılmasının ardından sonlanırken ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi. Yaşanan o anlar çevredeki işyerinin güvenlik kamerası ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yaşanan kavga ile ilgili konuşan esnaf Doğan Dalkılıç, " Bildiğim kadarıyla kavga, korsan taksi olayından çıkmış. Yolcular ücret ödememişler ve kaçmışlar. Çok kalabalıktı, ellerinde silah, bıçak gibi aletler vardı. Biz silahı görünce geri çekildik. Canımızı sokakta bulmadık. Ellerinde şiş, döner bıçağı vardı. Daha ne olsun?" dedi.

YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, korsan taksiden inen yabancı uyruklu iki şahsın parasını vermeden kaçmayı çalışmasının ardından şoför tarafından yakalanarak arabaya geri getirildiği ve çevredeki esnaf ile yabancı uyruklular arasında bıçak ve sopalarla arbede yaşandığı görüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA