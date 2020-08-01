Küçücük çocuğa zorla sigara içirdi! Olay video büyük tepki aldı | Video
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Sosyal medya hesabı üzerinden 7-8 yaşlarında olduğu değerlendirilen küçük çocuğa zorla sigara içiren ve öksürmesi ardından kahkaha atan genç büyük tepki aldı.
Sosyal medya platformu Twitter üzerinden skandal bir video yayınlandı. Ferman ismindeki bir kullanıcı, 7-8 yaşlarında olduğu değerlendirilen küçük bir çocuğa sigara içmeyi öğrettiği anları kayda aldı.
Küçük çocuk zorla içirilen sigara sonrası öksürmeye başladı. Bu anlarda gülen Ferman ismindeki genç, videoyu kapattı.
Sigaradan ve dumanından etkilendiği görülen küçük çocuğun bu anları sosyal medyada büyük tepki gördü.
Sema ALİM DALGIÇ