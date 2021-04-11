Video Yaşam Küçük çocuk kale direğinin altında böyle kaldı | Video

Küçük çocuk kale direğinin altında böyle kaldı | Video

Küçük çocuk kale direğinin altında böyle kaldı | Video
11.04.2021 | 15:56

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Adana’da bir çocuğun 7 ay önce okulda futbol oynarken kale direğinin altında kaldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, 8 Eylül 2020'de saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda meydana geldi. Narlıca Mahallesindeki evinden çıkan Murat Sefa Özbalık, bölgede spor tesisi olmadığı için mezun olduğu ilkokula giderek sahada arkadaşları ile birlikte futbol oynadı. Kale önünde atılan topları karşılamaya çalışıp bir süre maç yapan Özbalık, iki eliyle kale direğine asılınca, demir direklerle birlikte yere düştü. Sabitlenmemiş haldeki kalenin altında kalan Özbalık'ın yardımına arkadaşları koştu. Yaralı çocuğa önce arkadaşları yardım etti. Daha sonra hastaneye kaldırılan çocuk 7 aydır hayatta kalma mücadelesi veriyor. Olayı anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Yüreğir Devlet Hastanesi'dne tedaviye alınan Özbalık, karaciğer yaralanması teşhisiyle ameliyata alındı. 7 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve 3 gün serviste yatırılan Öbalık, gerekli tedavinin ardından eve gönderildi. Murat Sefa Özbalık'ın karaciğerinin yenilenmesi için evde bakımı sürerken, aile sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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