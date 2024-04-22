Küçükçekmece'de motosikletliler, sürücüye saldırdı | Video
Küçükçekmece’de yol verme nedeniyle çıkan kavgada motosikletliler, araçtakilere saldırdı. Araçta bulunanlar kendilerine saldıranları su atarak uzaklaştırmaya çalışırken, kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı.
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