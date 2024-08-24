Küçükçekmece'de taksi durağına silahlı saldırı

İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre; taksi sormaya giden bir kişi, kendisine taksi yok diyen denilmesinin ardından taksi durağına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda kimse yaralanmazken, çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.