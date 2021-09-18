Video Yaşam Kula'da çatı yangını korkuttu | Video

Kula'da çatı yangını korkuttu | Video

Kula'da çatı yangını korkuttu | Video
18.09.2021 | 17:37

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Manisa'nın Kula ilçesinde bir bağ evinin çatısında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında, bağ evi hasar gördü.

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