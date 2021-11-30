Video Yaşam Kum fırtınasında Bor-Zengen ile Çukurkuyu karayolu trafiğe kapatıldı
Kum fırtınasında Bor-Zengen ile Çukurkuyu karayolu trafiğe kapatıldı

Kum fırtınasında Bor-Zengen ile Çukurkuyu karayolu trafiğe kapatıldı

30.11.2021 | 14:24

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Kum fırtınası nedeniyle Bor-Zengen ile Çukurkuyu karayolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldı

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