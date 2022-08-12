Kumaşların içerisine gizlemişler! Böyle ele geçirildi… | Video

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İstanbul’da üç uyuşturucu satıcısı yakalandı. Kumaşların içerisine “Emdirilme” yöntemiyle gizlenmiş halde 540 gram uyuşturucu ele geçirildi. Toplamda 61 kilo 330 gram uyuşturucu madde bulundu.
İstanbul Polisi; Bayrampaşa ve Sultangazi İlçeleri'ndeki operasyonlarla üç uyuşturucu madde satıcısını yakaladı. Üç uyuşturucu madde satıcısı da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Operasyonlarda 36 kilo 500 gram Skunk maddesi, 24 kilo 290 gram Esrar maddesi ve "Emdirilme" yöntemiyle içerisine 540 gram ağırlığında uyuşturucu madde gizlenmiş kumaş ele geçirildi.