Kumluca açıklarında ticari gemi battı: 5 kişi kurtarıldı, 9 kişi kayıp! | Video

Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında Gine Bisseou bayraklı ticari gemi battı. 2 kişi helikopter ile 3 kişi ise diğer gemiler tarafından kurtarılırken, 9 kişini kayıp oyduğu bildirildi.