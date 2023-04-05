Video Yaşam Kumluca açıklarında ticari gemi battı: 5 kişi kurtarıldı, 9 kişi kayıp! | Video
Kumluca açıklarında ticari gemi battı: 5 kişi kurtarıldı, 9 kişi kayıp! | Video

Kumluca açıklarında ticari gemi battı: 5 kişi kurtarıldı, 9 kişi kayıp! | Video

05.04.2023 | 10:47

Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında Gine Bisseou bayraklı ticari gemi battı. 2 kişi helikopter ile 3 kişi ise diğer gemiler tarafından kurtarılırken, 9 kişini kayıp oyduğu bildirildi.

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