Video Yaşam Kurbağalıdere'de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü | Video
Kurbağalıdere'de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü | Video

Kurbağalıdere'de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü | Video

10.01.2022 | 10:44

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Kadıköy Kurbağalıdere duvar şeridine yerleştirilen tonlarca ağırlıktaki beton plakaların bir kısmı oluşan dalgalar nedeniyle parçalanarak dereye düştü.

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