Kurnaz hırsız jandarmadan kaçamadı! Merdivenaltı akaryakıt istasyonu kurmuş | Video

İstanbul’da park halindeki araçların depolarından akaryakıt çalarak piyasa değeri altından satan O.Ş., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. O.Ş.'nin iş yerinde yapılan aramalarda; yüzlerce araçtan çalarak topladığı değerlendirilen 2 ton akaryakıt, 4 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda kurşun ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT); O.Ş. isimli şüphelinin İstanbul ve çevre illerde tenha yerlere park edilmiş kamyon, tır türevi araçların depolarından akaryakıt çaldığı ve daha sonra irtibatlı olduğu şahıslara bu akaryakıtları piyasa değerinin altında sattığı bilgisini aldı.

TAM 2 TONLA YAKALANDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan İstihbarat Şube ve JASAT ekipleri; şüpheli şahsın Bahçelievler'de ruhsatsız bir yediemin otoparkı işlettiğini, çalınan akaryakıtların bu otoparkta depolandığını ve satışının buradan yapıldığını belirledi. Söz konusu otoparka baskın düzenleyen Jandarma ekipleri; otoparkta bulunan binanın arka tarafına gizlenmiş vaziyette 3 adet birer tonluk tanklar içerisinde 2 ton çalıntı akaryakıt, 4 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca kurşun ele geçirdi.

MERDİVENALTI AKARYAKIT İSTASYONU

O.Ş.'nin otoparkını adeta bir akaryakıt istasyonu haline getirdiği, ele geçirilen tankların üzerine araçlara satış yapabilmesi için pompa sistemi, satışı yapılan akaryakıtın miktarını belirleyen ve fiyatlandırma yapabilen sayaç sistemi kurduğu tespit edildi.

O.Ş. ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olduğu kişilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.